Završen 11. Protest taksista: Optužili premijerku, izvinili se građanima i najavili štrajk glađu(foto/video)

Večernje novosti pre 4 minuta | S. B. M./L. Đ. T./ Novosti Onl

Za razliku od prethodnih dana, prevoznici su vozili od 14 do 17 sati sa četiri lokacije širom grada u šest kolona do zgrade Vlade

Taksisti su i u ponedeljak, 11. dan za redom, protestovali u Beogradu. Za razliku od prethodnih dana, prevoznici su vozili od 14 do 17 sati sa četiri lokacije širom grada u šest kolona do zgrade Vlade. Ovoga puta, međutim, krenuli su u šest kolona. U dve kolone su krenuli iz Bloka 70 i ispred hale "Aleksandar Nikolić", a u po jednoj sa Obrenovačkog puta i iz Kumodraške ulice, sve do Vlade Srbije. Okupljanje na ove četiri lokacije počelo je u 14 časova, a sat