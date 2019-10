Vučić o spaljivanju Vesićeve knjige: Kada zlo jednom uđe u ljude, zaustavljanja nema

Blic pre 44 minuta | Tanjug

- Znate li bilo šta gore od spaljivanja knjiga, zapitao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarišući sinoćnji incident ispred galerije "Progres", na promociji knjige Gorana Vesića.

On je dodao da je sinoć iz Beograda poslata užasna slika i poručio da će nadležni temeljno ispitati ko je to radio, da li su to bili članovi SNS-a ili opozicionih stranaka, od kojih je, kaže, prepoznao Bastaća i onog, kako je rekao, "narkomana Miljuša", koji je jurio ljude po ulici. Zaprepašćen ovim dešavanjem, Vučić je zapitao novinare da li uopšte mogu da zamisle da neko može da dodje na takvu ideju. Ali, kako je kazao, kada jednom zlo uđe u ljude, kada se krene