Danas počinje vakcinacija protiv gripa

Dnevnik pre 8 sati | Dnevnik.rs

NOVI SAD: Vakcinacija protiv gripa počinje danas, a ove godine nabavljeno je 290.400 doza vakcine, čiji je proizvođač francuska kompanija “Sanofi Paster”.

To je 50.000 doza vakcina više nego što je bilo nabavljeno prošle godine, a vakcina je nabavljena na vreme. Sve osobe koje su pod povećanim rizikom za nastanak komplikacija ukoliko dođe do infekcije, trebalo bi da se vakcinišu u narednim danima, a potrebno je dve do tri nedelje da bi se stvorio imunitet koji bi organizam zaštitio od infekcije. U Institutu za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” poručuju da se vakcinacija protiv gripa sprovodi u cilju