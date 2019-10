Žunkeras: Novi referendum o nezavisnosti Katalonije neizbežan

RTS pre 6 sati

Vođa katalonskih separatista Oriol Žunkeras, kojeg je španski Vrhovni sud osudio na 13 godina zatvora, istakao da je novi referendum o nezavisnosti Katalonije neizbežan, kao i da će se na presude žaliti Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Oriol Žunkeras je u mejlovima, komentarišući presude kojim su on i još osam katalonskih separatističkih lidera osuđeni na zatvorske kazne od devet do 13 godina, istakao da je to samo ojačalo njihov pokret i podstaklo njihovu odlučnost. "Ono u šta sam siguran je da će ovaj sukob biti rešen glasačkim kutijama. Ubeđeni smo da je referendum pre ili kasnije neizbežan, jer u suprotnom kako bismo dali glas građanima?", napisao je iz zatvora Žunkeras i dodao da ne žali što