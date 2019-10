I: danas sunčano i natprosečno toplo, do 29 stepeni

Blic pre 42 minuta | Tanjug

Danas će u Srbiji biti pretežno sunčano i natprosečno toplo za ovo doba godine, sa maksimalnim temperaturama od 23 do 29 stepeni, saopštio je RHMZ.

Jutro će biti prohladno, ponegde sa maglom, a jutarnja temperatura će se kretati od četiri do 13 stepeni, na jugu Banata i do 16. U Beogradu će jutro biti prohladno, u nižim delovima grada sa maglom. U toku dana će i u glavnom gradu biti sunčano i natprosečno toplo, sa maksimalnom temperaturom do 27 stepeni. Vetar će biti slab i promenljiv, a ujutru će se temperatura kretati između sedam i 13 stepeni. I u narednih sedam dana se nastavlja Miholjsko leto, jutro će