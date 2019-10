Pitaću vas dok ne dobijem odgovor! Predsednik Vučić održao lekciju britanskom ambasadoru jer se slikao sa Kurtijem i albanskom zastavom!

Kurir pre 1 sat

Oštra reakcija zvaničnog Beograda

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić reagovao je na provokaciju prištinskih zvaničnika koji su se u društvu ambasadora Velike Britanije Nikolasa Ebota, bez imalo stida slikali pored albanske zastave, poručujući time da je srpska autonomna pokrajina Kosovo i Metohija, za njih deo velike Albanije! The question for the UK Ambassador in Pristina: Which elections did Kurti win, in what country? And the flag you stand in front of with him belongs to which country, your