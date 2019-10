Postavljene kamere na auto-putu Beograd – Niš

Politika pre 1 sat

Na autoputu Beograd - Niš postavljeno je ukupno 56 kamera na 14 portala u oba smera, koje će snimati vozila i meriti prosečnu brzinu na deonicama dugim od šest do 32 kilometara, rečeno je danas pomoćnik direktora Sektora za naplatu putarine u Putevima Srbije i rukovodilac tog projekta Darko Savić. On je ranije rekao da će biti postavljene kamere na deonici od Beograda do Malog Požarevca u dužini od 10 kilometara, zatim od Malog Požarevca do Umčara dugoj sedam