Tramp u bizarnom pismu Erdoganu: Ne budi budala

Američki predsednik Donald Tramp napisao je neobično pismo turskom kolegi Redžepu Tajipu Erdoganu kojim ga je nimalo diplomatski upozorio da ne bude "grubijan" i "budala", potvrdio je izvor iz Bele kuće.

Pismo je procurilo u američke medije, a nedugo potom dobilo i potvrdu autentičnosti iz Bele kuće. Upućeno je 9. oktobra, dana kada su turske snage pokrenule ofanzivu protiv Kurda na severu Sirije. EXCLUSIVE: I have obtained a copy of ⁦ @realDonaldTrump⁩’s letter to #Erdogan. ⁦ @POTUS⁩ warns him to not “be a tough guy! Don’t be a fool!” Says he could destroy Turkey’s economy if #Syriais not resolved in a humane way. Details tonight at 8pm #TrishRegan #FoxBusiness