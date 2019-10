Posle kije, sredila ga i rialda?! Sloba Radanović na udaru žena: Imao je nadmen stav i seljačko ponašanje!

Kurir pre 3 sata

Rialda Karahasanović Lokvančić konačno je priznala u kakvim je sada odnosima sa Slobom Radanovićem, posle mnogobrojnih natpisa da su bili jako bliski dok su poslovno sarađivali.

Pevačica je evidentno ljuta na kolegu, a njegovo ponašanje okarakterisala je kao "seljačko". "Pa mislim da je civilizovano da se pozdravimo, ali to je to. Pa zar još uvek pričamo o Slobi. Pa, prekinuli smo, ne znam kako da to tačno kažem... Ne volim ljude koji jedno misle, drugo rade, na treći način se ponašaju. Mi smo bili stvarno drugari, tako da se kaže. Ne mislim ništa loše o njemu, ali imao je jako loš stav prema meni. Ja ne volim te nadmene stavove i ne volim