Tramp razgovarao s Erdoganom: Dobio sam uveravanje da će se poštovati primirje

N1 Info pre 24 minuta | Beta

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je u telefonskom razgovoru sa turskim kolegom Redžepom Tajipom Erdoganom dobio uveravanja da će poštovati primirje u Siriji, koje je počelo u četvrtak uveče.

"Upravo sam razgovarao sa Erdoganom... On zaista želi da primirje ili prekid vatre funkcioniše", naveo je Tramp na Tviteru i dodao da to isto žele i sirijski Kurdi. Tramp je naveo da će neke evropske zemlje, ne navodeći koje, moći da preuzmu džihadiste zatočene u Siriji. "To je dobra vest. Veliki napredak je učinjen", dodao je američki predsednik. U četvrtak uveče je stupio na snagu prekid vatre kako bi Kurdi mogli da se povuku iz severoistoka Sirije.