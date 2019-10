U svom stilu - Janko "maratonom" završio ATP karijeru

N1 Info pre 51 minuta | Aleksandra Radivojević

Srpski teniser Janko Tipsarević eliminisan je u četvrtfinalu ATP turnira u Stokholmu. On je posle velike borbe u tri seta izgubio od Japanca Sugite 2:6, 6:4, 6:7. Tipsarević je tako u svom stilu, dugim duelom završio sa učešćem na ATP turnirima.

„Maraton“ je trajao tri časa i 12 minuta. Sugita je bio siguran u prvom setu i uz dva brejka je lako stigao do vođstva. Drugi set je Janko rešio u svoju korist pošto je u devetom gemu oduzeo servis protivniku, a zatim i potvrdio brejk za izjednačenje u setovima. Thank you for the memories, @TipsarevicJanko! Send your best wishes to the retiring Serbian #FightSmart pic.twitter.com/bka5oXS9Fn U završnici odlučujućeg seta viđena je prava drama, a Sugita je tek u