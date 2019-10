Tipsarević porazom od Sugite završio poslednji ATP turnir (VIDEO)

Vesti online pre 3 sata | Vestionline, Tanjug

Srpski teniser Janko Tipsarević nije uspeo da se plasira u polufinale turnira u Stokholmu, jer je u maratonskom duelu juče izgubio od Japanca Juićija Sugite 6:2, 4:6, 7:6 (7:4).

Tipsarević je posle tri sata i 12 minuta, uz čak devet spasenih lopti, ipak morao da potpiše poraz i tako okonča poslednji turnir u karijeri, pre nego što se oprosti i od reprezentacije Srbije na Završnom Dejvis kupu u novembru u Madridu. A battle to the VERY end