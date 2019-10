Britanski ministar odlučan: Mi napuštamo EU do 31. oktobra, za to imamo i sredstva i mogućnosti

Blic pre 22 minuta | Srna

"Bregzit" će se dogoditi 31. oktobra, poručio je britanski ministar zadužen za pripremnu koordinaciju u slučaju "Bregzita" bez dogovora Majkl Gov, iako su poslanici prisilili premijera Borisa DŽonsona da zatraži odlaganje. - Mi napuštamo EU do 31. oktobra, mi za to imamo i sredstva i mogućnosti - rekao je Gov za "Skaj njuz". On je dodao da je pismo poslato, jer je tako zahtevao parlament. - Ali, parlament ne može da promeni stav premijera, niti politiku Vlade, niti