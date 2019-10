Škole u celoj Hrvatskoj danas u štrajku

Blic pre 1 sat | Tanjug

Osnovne i srednje škole u celoj Hrvatskoj, odnosno u svim županijama uključujući i Zagreb štrajkovaće danas.

To su u četvrtak objavili čelnici Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske i Sindikata hrvatskih učitelja. Kada je reč o štrajku, rekli su da su napravili plan do praznika Svih svetih, a onda će i do kraja polugodišta. Predstavnici dva obrazovna sindikata izjavili su da je socijalni dijalog prekinut, ali da se ipak nadaju da će biti nastavljen. Ističu da ponuda premijera Andreja Plenkovića o povećanju osnovica nije isto što i povećanje