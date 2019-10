Zahvalnost za podršku oko Kim! Vučić sa premijerom Lesota: Srbija može da uzvrati pomoć ovoj prijateljskoj zemlji (foto)

Kurir pre 3 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas premijera Lesota Tomasa Tabanea i tom prilikom mu zahvalio na podršci njegove zemlje teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, pokazanu odlukom da prošle godine povuče priznanje tzv. Kosova. Vučić je dodao da se nada da će ta podrška i dalje biti izražena u međunarodnim organizacijama. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Oct 21, 2019 at 4:31am PDT Predsednik