Sandej tajms: Moguće odlaganje Bregzita do februara 2020.

Svaki dan je, čini se, novi čin drame o Bregzitu. Nakon što je u subotu odbio da raspravlja o sporazumu koji je britanski premijer Boris Džonson postigao sa Unijom o izlasku do kraja oktobra, Donji Dom Parlamenta danas bi trebalo da se izjasni o tom dokumentu. Neizvesno je da li će uopšte glasanja i biti, a u međuvremnu sa one strane La Manša stižu izjava da je odlaganje moguće i do februara iduće godine. Ukoliko ima smisla.

Evropska unija je spremna da odloži Bregzit do februara 2020. godine ako premijer Džonson tokom ove nedelje u parlamentu ne dobije podršku za svoj dogovor, piše britanski dnevnik Sandej tajms. To odlaganje bi bilo promenljivog karaktera, što znači da Britanci mogu da izađu iz Unije i ranije, u zavisnosti od toga kada bi dogovor bio ratifikovan. Za eventualno produženje roka potrebna je saglasnost svih 27 članica, koje se pitaju koja bi bila svrha novog odlaganja.