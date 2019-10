Junkeru žao što se nije bavio važnijim stvarima: Bregzit je takvo gubljenje vremena i energije! Šteta vremena potrošenog na to! (video)

Kurir pre 2 sata

STRAZBUR - Predsednik Evropske komisije Žan-Klod Junker izjavio je da je Bregzit "gubljenje vremena i energije".

Junker je naveo da mu smeta što svoj petogodišnji mandat nije u većoj meri iskoristio za unapređenje Unije u interesu i službi građana. For the EU, Brexit has been a “waste of time and a waste of energy” when the bloc should have been doing other things, according to European Commission President Jean-Claude Juncker https://t.co/nLVqThj7g2 pic.twitter.com/1Ytr00htm5 — Bloomberg Brexit (@Brexit) October 22, 2019 U obraćanju poslanicima EP u Strazburu, Junker je