Mali: Košarkaški i fudbalski klubovi Partizan i Crvena zvezda od države dobili 4,4 milijarde dinara

Novi magazin pre 3 sata | Beta

Ministar finansija Srbije Siniša Mali rekao je danas je su košarkaški i fudbalski klubovi "Partizan" i "Crvena zvezda" od 2014. godine od države dobili više od 4,4 milijarde dinara.

Mali je novinarma rekao da je Košarkaški klub "Crvena zvezda" od države od 2014. do 2019. godine dobio 1,626 milijarde dinara, a u istom periodu je Košarkaški klub "Partizan" dobio 1,217 milijardi dinara. Kako je dodao, Fudbalski klub "Partizan" je od 2014. do 2019. godine dobio 543,87 miliona dinara, a već su primljena i sredstva do 2022. godine u iznosu od 355,5 miliona dinara, tako da je taj klub ukupno dobio 899,4 miliona dinara, a kada je reč o fudbalskom