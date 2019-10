Uhapšen osumnjičeni za pucnjavu kod škole u Kaliforniji

Blic pre 2 sata | Tanjug

Policija je uhapsila osobu za koju se sumnja da je danas pucala u blizini srednje škole u gradu Santa Rosa, na severu Kalifornije, kada je ranjena jedna osoba.

U pucnjavi je ranjen 17-godišnji mladić, a njegovo stanje je stabilno, rekao je lokalni policijski zvaničnik Džon Kregan. Policija traga za pištoljem koji je korišhcen u incidentu, koji je opisala kao "izolovanu pucnjavu", prenosi Si-En-En. Do pucnjave je došlo u blizini srednje škole u gradu Santa Rosa, a očevici su rekli da je napadač ispalio tri do četiri metka iz pištolja i pobegao, rekao je policijski zvaničnik Samer Glokner. On je dodao da je mladić, koji je