Sijakam i VanVlit spasli šampiona, odličan debi Melija

N1 Info pre 6 sati | Saša Ozmo

Košarkaši Toronta Reptorsa savladali su Nju Orleans Pelikanse posle produžetka sa 130:122 na otvaranju nove NBA sezone.

U vrlo interesantnom meču visokog rimta Pelikansi su bili blizu pobede – bolje su počeli meč, potom su se timovi smenjivali u vođstvu, a gosti su poveli 109:103 trojkom Džeksona. Sijakam tada vraća svoj tim u igru, Toronto prrlazi u vođstvo, ali se činilo da će Pelikansi ipak slaviti kada je Redik pogodio tešku dvojku za 117:115 i potom iznudio šesti faul Sijakama na 50 sekundi do kraja. Pascal Siakam... plus the foul! #WeTheNorth110 #WontBowDown110 34 PTS, 18 REB,