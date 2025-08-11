„Sedmica“ Partizana protiv Napretka u Kruševcu

Danas pre 6 sati  |  A. Pavlović
„Sedmica“ Partizana protiv Napretka u Kruševcu

Fudbaleri Partizana pobedili su u Kruševcu ekipu Napretka rezultatom 7:2 (3:0), u utakmici četvrtog kola Superlige Srbije.

Crno-beli su poveli u 31. minutu utakmice, a strelac je bio Jovan Milošević. Partizan je do drugog pogotka stigao sedam minuta kasnije, kada je Bibras Natho precizno šutirao sa ivice kaznenog prostora. Dva minuta kasnije sa slične udaljenosti mrežu domaćeg tima pogodio je i Bogdan Kostić za 3:0. Napredak je zaigrao bolje na početku drugog poluvremena i u 53. minutu smanio rezultat. Gol glavom postigao je Andrija Majdevac posle centaršuta Uroša Ignjatovića. Samo
