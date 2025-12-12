POLUVREME - ''Hrkljuš'' na početku, Batler probudio Zvezdu, a Partizan i dalje nema pravog lidera

Sportske.net pre 28 minuta  |  Sportske.net
POLUVREME - ''Hrkljuš'' na početku, Batler probudio Zvezdu, a Partizan i dalje nema pravog lidera

U ''Beogradskoj areni'' je u toku prvi ovosezonski večiti derbi koji se igra u okviru 15. kola Evrolige, a posle prvog poluvremena rezultat je: Partizan - Crvena zvezda 35:39.

Zvezda večeras nastupa bez povređenog Čime Monekea, iako je bio najavljen za ovaj meč, što je još jedan u nizu brojnih sličnih hendikepa koji crveno-beli imaju u ovom delu sezone. Ni Partizan nije kompletan, ali svi najavljeni igrači su večeras u sastavu. Nervozno su počeli i jedni i drugi, ''drhtale su ruke'' u prva dva minuta kada nije bilo pogodaka iz igre, a Sterling Braun je prvi ''probio led'' i svojim poenima doneo Partizanu vođstvo od 4:1. Zvezda je
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Svi ste vi Željko – Pantić: Delije prozvale jutjub kreatora i sve grobare!

Svi ste vi Željko – Pantić: Delije prozvale jutjub kreatora i sve grobare!

Hot sport pre 8 minuta
Prva četvrtina za zaborav: Večiti donirali cigle za izgradnju nove beogradske hale!

Prva četvrtina za zaborav: Večiti donirali cigle za izgradnju nove beogradske hale!

Hot sport pre 13 minuta
(Poluvreme) Crvena zvezda vodi u Areni, stranci vode glavnu reč: Partizan mora da radi za preokret!

(Poluvreme) Crvena zvezda vodi u Areni, stranci vode glavnu reč: Partizan mora da radi za preokret!

Hot sport pre 28 minuta
Trejsi zapalila „grobare“: Žena Matijasa Lesora sve oduševila jedinstvenim kaputom!

Trejsi zapalila „grobare“: Žena Matijasa Lesora sve oduševila jedinstvenim kaputom!

Hot sport pre 48 minuta
Saša Obradović zastao kraj klupe Partizana: Zvezdin trener se zagrlio sa trojicom crno-belih

Saša Obradović zastao kraj klupe Partizana: Zvezdin trener se zagrlio sa trojicom crno-belih

Mondo pre 48 minuta
Čuveni američki novinar u Beogradskoj areni, došao u Beograd samo zbog derbija

Čuveni američki novinar u Beogradskoj areni, došao u Beograd samo zbog derbija

Nova pre 28 minuta
Svi su gledali u voditeljku na poluvremenu derbija: Kristina Tomić u zelenoj haljini očarala Delije i Grobare!

Svi su gledali u voditeljku na poluvremenu derbija: Kristina Tomić u zelenoj haljini očarala Delije i Grobare!

Telegraf pre 3 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaPartizanBeogradska ArenaEvroligaderbiPartizan Crvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

Na večitom derbiju i porodica Matijasa Lesora

Na večitom derbiju i porodica Matijasa Lesora

Danas pre 14 minuta
Šmekerski potez Paspalja i Obradovića pred početak derbija

Šmekerski potez Paspalja i Obradovića pred početak derbija

Danas pre 1 sat
Da li će Janis Adetokumbo ostati u Milvokiju?

Da li će Janis Adetokumbo ostati u Milvokiju?

Danas pre 2 sata
Nvora diže Zvezdu na dvocifrenu prednost u trećoj deonici

Nvora diže Zvezdu na dvocifrenu prednost u trećoj deonici

RTS pre 3 minuta
POLUVREME - ''Hrkljuš'' na početku, Batler probudio Zvezdu, a Partizan i dalje nema pravog lidera

POLUVREME - ''Hrkljuš'' na početku, Batler probudio Zvezdu, a Partizan i dalje nema pravog lidera

Sportske.net pre 28 minuta