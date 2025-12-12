POLUVREME - ''Hrkljuš'' na početku, Batler probudio Zvezdu, a Partizan i dalje nema pravog lidera

U ''Beogradskoj areni'' je u toku prvi ovosezonski večiti derbi koji se igra u okviru 15. kola Evrolige, a posle prvog poluvremena rezultat je: Partizan - Crvena zvezda 35:39.

Zvezda večeras nastupa bez povređenog Čime Monekea, iako je bio najavljen za ovaj meč, što je još jedan u nizu brojnih sličnih hendikepa koji crveno-beli imaju u ovom delu sezone. Ni Partizan nije kompletan, ali svi najavljeni igrači su večeras u sastavu. Nervozno su počeli i jedni i drugi, ''drhtale su ruke'' u prva dva minuta kada nije bilo pogodaka iz igre, a Sterling Braun je prvi ''probio led'' i svojim poenima doneo Partizanu vođstvo od 4:1. Zvezda je