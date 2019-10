Falkoni: U pristupanju Uniji da bude moguć i hod unazad

Danas pre 20 minuta | Piše: P. D.

Francuski ambasador o predlogu Pariza da se promeni način proširenja EU Francuska je Savetu Evropske unije predložila da razmotri ideju modernizacije procesa proširenja, koja bi zemljama kandidatima omogućila da u pojedinim oblastima, u kojima su ispunile kriterijume, počnu brže da koriste njene dobrobiti, umesto da čekaju kraj tog procesa, izjavio je u intervjuu FoNetu novi francuski ambasador u Srbiji Žan-Luj Falkoni.

On je objasnio da bi to značilo da sadašnji spori proces postane „brži, progresivniji, ali i reverzibilan“, što bi zemljama kandidatima donelo koristi tokom samog pregovaranja, a ne tek kada je ceo proces završen… Kada se u nekoj oblasti ispune kriterijumi i završi pregovaranje, u finansijama ili kulturi na primer, zemlja kandidat bi, zajedno sa predstavnicima EU, mogla da sedne za isti sto i učestvuje u dogovorima u tim oblastima, ali bez prava glasa. To je nešto