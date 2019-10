Tukao ga do smrti: Uhapšen muškarac iz Sombora osumnjičen za teško ubistvo

Blic pre 2 sata | Z. Č.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru uhapsili su R. L. (43) iz Čonoplje, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo. Sumnja se da je on u petak 25. oktobra, sa više udaraca metalnom šipkom, usmrtio sedamdesetpetogodišnjeg muškarca. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru.