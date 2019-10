Sada i zvanično: Bregzit odložen do 31. januara

Kurir pre 17 minuta

Evropska unija odobrila je odlaganje Bregita, pa će novi termin za izlazak Velike Britanije biti 31. januar 2020. godine, potvrdio je predsednik Evropskog saveta Donald Tusk.

Britanski premijer Boris Džonson tražio je odlaganje od Brisela, nakon što ga je na to primorao parlament. The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure. — Donald Tusk (@eucopresident) October 28, 2019 Iako su poslanici odobrili sporazum o Bregzitu nisu bili zadovoljni rokom za raspravu. Bregzit bi mogao da se dogodi i pre februara