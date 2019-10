Prvi branilac trofeja u Parizu posle 1999. koji je poklekao odmah

Vesti online pre 2 sata

Rus Karen Hačanov, koji je prošle godine u finalu savladao Novaka Đokovića, na turniru iz masters serije u „Bersiju“, poslednjem u sezoni, doživeo sudbinu Britanca Grega Rusedskog.

Hačanov, koji na svetskoj listi zauzima osmo mesto, bio je kao osmi nosilac slobodan u prvom kolu. U prvom meču u „Bersiju“ posle podviga karijere lane izgubio je od Nemca Jan-Lenarda Štrufa (36) sa 7:6 (7:5), 3:6, 7:5. Rusedski je 1998. u finalu pobedio Amerikanca Pita Samprasa. Dogodine je u drugom kolu predao meč Špancu Karlosu Moji zbog povrede. A fifth Top 10 win of the season for @Struffitennis