Eksplozija plinske boce u pakistanskom vozu, poginulo najmanje 65 ljudi

Najmanje 65 osoba je poginulo u pakistanskoj pokrajini Pendžab u požaru koji je izbio u vozu posle eksplozije plinske boce, saopštili su lokalni zvaničnici, preneo je AP.

Do eksplozije je došlo kada je u vagon-restoranu pripreman doručak za putnike, rekao je ministar zadužen za železnički saobraćaj Rašid Ahmet. On je istakao da se broj žrtava stalno uvećava, jer dosta putnika ima teške opekotine, a neki su povređeni i prilikom iskakanja iz voza u plamenu. Premijer Pakistana Imran Kan naredio je hitnu istragu o požaru. On je na Tviteru uputio poruku saučešća porodicama žrtava ove "užasne tragedije".