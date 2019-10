Boing prizemljio više od 50 aviona širom sveta

RTV pre 34 minuta | Tanjug

SIDNEJ - Oko 50 aviona širom sveta prizemljeno je nakon što je Boing otkrio da područje u blizini krila modela 737 NG može biti sklono pucanju, javlja BBC.

Australijska aviokompanija Kantas prizemljila je jedan od svojih aviona Boing 737 NG, nakon što je u jednom njegovom delu otkrila "pukotinu". Prevoznik je rekao da je nekoliko aviokompanija pregledalo svoje avione modela 737 NG, nakon što je Boing otkrio postojanje ovog problema, navodi BBC, pozivajući se na novinsku agenciju AFP. Kantas tvrdi da čak i kada do pucanja dođe, to ne ugrožava odmah sigurnost aviona. "Nikada ne bismo koristili avion ako to nije potpuno