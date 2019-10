Trenerski duel Saše i Saše rešio Teodosić u zvuk sirene (VIDEO)

Vesti online pre 3 sata

U petom kolu u A grupi Evrokupa Virtus (Aleksandar Đorđević) u Bolonji savladao Monako (Saša Obradović) sa 77:75.

Miloš Teodosić je odlučujućim pogotkom krunisao sjajnu igru. S 24 poena (5-9 za tri) bio je najefikasniji na meču. Presudni koš dao je pod prekršajem, ali je zatim namerno promašio dodatno slobodno bacanje na četiri stotinki do kraja. MILOS WINS IT! @MilosTeodosic4 sends up a prayer at the buzzer to seal a dramatic win for @Virtusbo #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/rNJPrAdaN3 — 7DAYS EuroCup (@EuroCup) October 30, 2019 Stefan Marković je igrao minut više od njega