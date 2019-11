Milošević: Nije tačno da sam hteo da odem iz Partizana

Beta pre 21 minut

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević rekao je danas da nisu tačni navodi da je hteo da napusti klub i dodao da od ekipe očekuje dobru reakciju u predstojećoj utakmici protiv Vojvodine.

"Nije tačno da sam želeo da odem. Tačno je da sam bio ljut. Nisam se pojavio na konferenciji za štampu i to je moja greška, dugujem izvinjenje svim medijima. Nemam opravdanja osim... vremenom se skupljaju razne stvari i to je bila moja reakcija koja nije bila primerena i apsolutno nemam opravdanja. Ako možete opraštajte, ako ne sudite", rekao je Milošević na konferenciji za novinare u SC Teleoptik.

Na pitanje da li je "ribanje" igrača bilo važnije od konferencije, Milošević je odgovorio: "Delom, ali ono još nije završeno".

Takođe, upitan šta je rekao igračima posle tog poraza, on je rekao: "Svašta, ali većina od toga nije za javnost".

Upitan za igre ispod nivoa njegove ekipe u prvenstvu, Milošević je rekao da je suviše velika razlika između onoga što ekipa igra u Ligi Evropa i u Super ligi.

"Jedan od naših zaključaka je broj igrača sa kojim igramo sva takmičenja nije dovoljan da bismo igrali na istom nivou i u domaćoj ligi i u Evropi. I ovo govorim kao činjenicu, ne kao opravdanje. To nas nikako ne opravdava", naveo je on.

Partizan je dobro odigrao protiv Mančester junajteda, a Milošević je upitan da li su igrači bili prepotentni posle svih pohvala.

"Moguće da je i to, ima više faktora. Ovo je osnovni i realan da postoji ogromna fizička potrošnja i ne može se nadoknaditi, to je delom razumljivo, ali ima i nešto što se zove prihološki aspekt. Psihološki umor može da se prevaziđe voljnim momentom i može da se prevaziđe i fizički umor pravim pristupom i voljnim momentom. To je nešto što meni smeta, ne samo u ovoj poslednjoj, pogotovo posle velike potrošnje koju imamo u Evropi", rekao je on.

Partizan u subotu od 14 časova igra na svom terenu protiv Vojvodine, utakmicu 15. kola Super lige Srbije. Meč dolazi posle poraza od Čukaričkog od 1:2, golom u poslednjim trenucima utakmice.

"I da smo dobili Čukarički, ista bi priča bila, očekuje nas teška utakmica, još jedan derbi, rival koji je nezgodan po nas, pogotovo u ovoj situaciji u kojoj smo. Nije samo pitanje jedne utakmice nego niz utakmica, a psihološki momenat nije najbolji. Moja ideja je bila da malo prodrmamo situaciju obzirom na raspored koji nas čeka, ali ljudi neće razumeti opravdanja. Moramo da nađemo snagu da prevaziđemo ove stvari. Istina, posle imamo relativno lakši raspored u prvenstvu ali treba doći do toga i preživeti", rekao je Milošević.

Na konstataciju da ekipe koje predvodi trener Nenad Lalatović, strateg Vojvodine, uvek motivisano igraju protiv Partizana, Milošević je rekao da je potpuno normalno da je svaki trener posebno motivisan protiv crno-belih.

"Većina tih klubova su manji od Partizana i imaju želju da se dokažu. Imam dobar odnos sa Lalatovićem. Ponikao je u Zvezdi i ima veći motiv, što je opet razumljivo, verovatno bih i ja tako razmišljao", dodao je on.

Milošević je rekao i da očekuje reakciju ekipe u sutrašnjoj utakmici.

"Sutra će morati da bude reakcija, a da li će biti dovoljno za rezultat... Rekao sam više puta da fudbal nije egzaktna nauka, ali reakcije će morati da bude", istakao je on.

Trener crno-belih najavio je promene u ekipi, jer su neophodne i da osim Lazara Markovića nema drugih problema sa povredama.

"Neću čuvati igrače za Mančester, izabraću onih 11 za koje smatram da mogu da dobiju utakmicu", rekao je on.

Milošević je ocenio da je njegova ekipa dobrim delom zaslužila podršku publike, ali "da će rezultati u ligi dovesti u sumnju sve što radimo".

"Ne mogu da predvidim kako će razmišljati naši navijači. Nezavisno od toga, dužni smo da popravimo stvari u ligi kako god, jer smo previše bodova izgubili i nemamo opravdanja za to, morali smo mnogo bolje", poručio je on.

Govoreći o Vojvodini, Milošević je rekao da se u svakoj ekipi video lični pečat trenera Lalatovića, da su sve igrale slično.

"Mislim da nije promenio svoju filozofiju, on je na igri jedan na jedan po celom terenu, nekom totalnom fudbalu i dalje insistira i neke nosioce igre vuče sa sobom kad god je to moguće. Njegove ekipe su jako nezgodne da im parirate, Vojvodina posle Partizana i Zvezde ima najskuplji tim, mnogo individualno jakih igrača, ali mislim da je snaga u ekipi i u posebnom pristupu koji ima Lalatović. Na energiju i trku Vojvodine moramo da odgovorimo ako želimo dobar rezultat", naveo je Milošević.

(Beta, 11.01.2019)