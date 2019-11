Akademac: Duša ište pozorište

RTV pre 52 minuta | RTV (Tamara Burević)

NOVI SAD - U jubilarnoj, 250. emisiji, govorimo o pozorišnoj umetnosti kao ljudskoj potrebi.

Pitali smo studente koliko se duh razvija praćenjem pozorišnih prestava, zbog čega po njihovom mišljenju mladi radje biraju odlazak u bioskop umesto u pozorište. Koja je uloga teatra i koje predstave mladi imaju mogućnosti da vide, koje će ih, kako se to popularno kaže, promeniti. Koja su to kontradiktorna shvatanja koje se u poimanju pozorišne scene dešavaju kod mladih i zašto. Koje su to vrednosti na kojima se insistira u pozorištu zahvaljujući kojima je ono