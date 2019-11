BEZ Nadala u finalu!

Sportske.net pre 2 sata | Sportske.net

Nismo ovakav ishod očekivali.

Veliki ljubitelji tenisa su se nadali da će u finalu Pariza gledati Novaka Đokovića i Rafaela Nadala, ali se to neće desiti. Nakon što je Novak savladao Dimitrova, očekivalo se da će Nadal izaći na kraj sa Šapovalovim, ali se to nije desilo. Nadal nije ni izašao danas na teren, ATP je istakao da se radi o povredi, ali ne koje prirode. Tako će u finalu igrati Novak i Denis Šapovalov, četvrti put do sada, a Novak vodi sa 3:0 u pobedama. Finale je na programu u