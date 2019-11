Novak Đoković u finalu mastersa u Parizu

Sputnik pre 1 sat

Novak Đoković se plasirao u finale mastersa u Parizu pobedom nad bugarskim teniserom Grigorom Dimitrovom.

Srpski as je pobedio rezultatom 2:0 u setovima (7:6, 6:4) i boriće se sutra za petu titulu na tom turniru protiv pobednika meča između Rafaela Nadala (Španija) i Denisa Šapovalova (Kanada), prenosi Tanjug. Đoković je do trijumfa došao posle velikog preokreta u taj-brejku prvog seta kada je gubio 5:3, a potom vezao četiri poena i poveo u setovima, što mu je olakšalo dalji tok meča. U nastavku je rutinskom igrom stigao do pobede i novog finala. Masters u Parizu igra