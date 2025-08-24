Počinje US open: Đoković kreće u pohod na 25. grend slem trofej

Radio 021 pre 2 sata  |  Tanjug
Počinje US open: Đoković kreće u pohod na 25. grend slem trofej

Na teniskim terenima Flešing Medouza u Njujorku danas počinje poslednji grend slem turnir sezone, US open.

Novak Đoković će pokušati da u Njujorku osvoji 25. grend slem trofej u karijeri. Srpski teniser je Otvoreno prvenstvo SAD osvojio 2011, 2015, 2018. i 2023. godine. Đoković će noćas od jedan sat iza ponoći po centralnoevropskom vremenu u prvom kolu US opena igrati protiv Amerikanca Lernera Tijena. Đoković je sedmi teniser sveta, dok se Tijen nalazi na 50. mestu ATP liste. Srbiju će u singl konkurenciji predstavljati još Miomir Kecmanović, Hamad Međedović i Olga
