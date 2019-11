Rektorka se izvinila studentima i javnosti, odluka o doktoratu Siniše Malog do 22. novembra

Insajder pre 4 sata | Insajder

Rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović izvinila se danas studentima i javnosti, jer mora produžiti rok za odlučivanje o doktoratu Siniše Malog do 22. novembra. Ona je u saopštenju navela da je došlo do previda u tumačenju propisa, pa je onemogućeno poštovanje roka do 4. novembra, kako je prethodno dogovorila sa studentima koji su danima blokirali zgradu Rektorata.

Popović je navela da će danas biti održan konsultativni sastanak Odbora za profesionalnu etiku na kojem će se utvrditi činjenično stanje i dogovoriti dalji koraci oko utvrđivanja eventualne akademske nečestitosti u izradi sporne doktorske disertacije. „Nakon isticanja roka za žalbu na odluku NNV FON, a na osnovu celokupne dokumentacije kojom raspolaže, Odbor će konačnu odluku doneti do 22. novembra 2019. godine. Izražavajući žaljenje što je došlo do produženja