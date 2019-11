"Bože, Boban..." Karlajl: Jasno je da se razume s Lukom

N1 Info pre 2 sata | Saša Ozmo

U samo dva od šest mečeva ove sezone centar Dalas Meveriksa Boban Marjanović dobio je šansu, oba puta ju je iskoristio, a sada je Kavalirsima ubacio 12 poena (6-11 iz igre za 15 min), uz 8 skokova.

Partija srpskog reprezentativca zavredila je i pohvale kolege sa druge strane – Kevina Lava. “Oh bože, Boban je jednom uhvatio loptu, mislio sam da će dodati spolja kada sam ga malo odgurnuo, ali on je samo šutnuo preko mene. To je bilo ludo. Neverovatno je talentovan, a trener Rik Karlajl je majstor da pronađe to u čemu si dobar, stvari koje možeš da radiš u ovoj ligi – rečju, da izvuče najbolje iz tebe. To je uradio s Bobanom“, smatra Lav. Darijus Garland nije