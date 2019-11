Marjanović satima iznosio odbranu: Zoran prvi put ispričao da je ipak silazio do šiblja u kom je pronađeno Jelenino telo

Blic pre 1 sat | Bojana Bogosav

Zoran Marjanović već više od četiri i po sata iznosio odbranu pred Višim sudom u Beogradu.

Kako javlja reporter "Blica" sa lica mesta, Marjanović je, po savetu advokata, odbio da odgovara na pitanja tužilaštva. Marjanović je pred sudom do detalja opisivao koga je sve sreo na putu do nasipa i na nasipu kada je njegova supruga pevačica Jelena Krsmanović nestala. On je ispričao da je poslednja rečenica koju mu je Jelena rekla pre nego što je nestala bila: "Odoh ja". Nakon čega je, kako kaže, otišla da trči i on je, kako tvrdi, više nije video. Marjanović je