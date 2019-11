"Sve bi bilo drugačije da je Pavkov dao: Gol!" Borjan analizirao Zvezda - Totenhem, pa otišao nasmejan, sa razlogom!

Blic sport pre 8 sati | Darko Nikolić

Golman Milan Borjan, iskreno je govorio o porazu od (0:4) u 4. kolu , ali je imao razlog i za zadovoljstvo. - Odigrali smo veoma tešku utakmicu.

Tako je kako je, primili smo nesretno onaj prvi gol, šta daa se radi, ide život dalje... Posle toga, primimo drugi, pa treći, pa četvrti. A mi? Mi nismo iskoristili šanse. Da je Pavkov ono dao u prvom poluvremenu, bila bi to potpuno drugačija utakmica, ali, šta je - tu je, to je sve fudbal, idemo dalje - rekao je Borjan za TV Arena sport. On je na ovoj utakmici postao golman Crvene zvezde sa najviše međunarodnih nastupa sa grbom crveno-belih na grudima u istoriji