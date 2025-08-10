Kraj za olgu u Sinsinatiju: Radukanu bolja od Danilović posle dva seta

Kraj za olgu u Sinsinatiju: Radukanu bolja od Danilović posle dva seta

Srpska teniserka Olga Danilović nije uspela da se plasira u treće kolo turnira u Sinsinatiju, pošto je izgubila od 39. teniserke sveta Britanske Eme Radukanu posle dva seta, 3:6, 2:6.

Danilović je u prvom gemu prvog seta napravila brejk i povela, ali je Radukanu vezala tri gema i preokrenula na 3:1. Srpska teiserka je uspela da izjednači na 3:3, ali je Radukanu posle toga osvojila tri uzastopna gema i povela u meču. Britanka je bila ubedljvija u nastavku, oduzela je servis Danilović u petom i sedmom gemu i posle druge meč lopte plasirala se u treće kolo. Njena protivnica biće pobednica duela branioca titule Beloruskinje Arine Sabalenke i Čehinje
