Gudurić sjajno koristi minute, Vučević promašio pobedu

N1 Info pre 3 sata | Branimir Smilić

Košarkaši Memfisa prekinuli su seriju od tri poraza i pred svojim navijačima pobedili su Minesotu rezutatom 137:121 uz solidno izdanje Marka Gudurića.

Srpski reprezentativac je na terenu proveo 16 minuta i za to vreme postigao je 7 poena (3/5 iz igre, 1/1 za tri) uz po 4 skoka i asistencije (rekord u NBA). Grizlisu su u drugoj četvrtini imali 16 poena prednosti (44:28), ali su gosti iz Mineapolisa serijom 25:8 preokrenuli i u poslednjih sedam minuta ušlo se sa vođstvom Memfisa 112:110. Ipak, serijom 19:5 domaće ekipa je prelomila meč i ubedljivo prekinula niz od tri poraza. Dillon Brooks and Ja Morant combine for