"Poznajem skoro sve momke iz reala": Kuzmić nakon meča ostao potpuno miran i otkrio razlog poraza

Blic sport pre 1 sat | Darko Nikolić

Ognjen Kuzmić sve više vremena provodi na terenu.

Večerašnja protiv njegovog bivšeg kluba, Real Madrida bila je za njega posebna. Čudna i teška utakmica. Kako bi je ti opisao? - Izgubili smo, pa je teško analizirati sve. Odigrali smo do treće četvrtine i to je to. Posle toga smo popustili, a oni su počeli da pogađaju šuteve. I nema šta... Treća četvrtina je bila jako dobra, ali u poslednjoj se desio pad? - Njihov šut za tri poena u poslednjoj četvrtini je presudio. Oni su uzimali teške šuteve koje su i pogađali.