NBA igrač se nudi Partizanu: Kilpetrik bez kluba i želi u Beograd

Večernje novosti pre 4 sata | Novosti online

Američki košarkaš Šon Kilpetrik izrazio je želju da dođe u Partizan

Američki košarkaš Šon Kilpetrik izrazio je želju da dođe u Partizan. Crno-beli su u potrazi za pojačanjem posle propalog dolaska Džejmsa Bela, a Kilpatrik ne krije da bi rado obukao crno-belo. "Spreman sam da to učinim" , napisao je Kilpetrik i nešto kasnije dodao "da je sve što želi da igra košarku". Dvadesetdevetogodišnji Kilpetrik igra na poziciji beka, a tokom karijere pokušavao je da pronađe šansu u NBA ligi. To je uspeo igrajući za Bruklin od 2015. do 2017,