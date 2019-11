Tvitovi: ‘Delije’ u šoku, Ivanić na udaru navijača ‘fudbalski penzioner u 26. godini’

Hot sport pre 21 minut | Aleksandar Ilić

Fudbaleri Crvene zvezde danas ne liče na sebe, a tome je kumovao i raspoloženi protivnik koji je u prvom poluvremenu pokazao veću želju.

Imala je Crvena zvezda svojih šansi, ali ih crveno-beli nisu iskoristili svoje prilike, a Javor jednu od svojih jeste, a to je bilo dovoljno za minimalno vođstvo 1:0. Upravo igra njihovih pulena, a posebno Mirka Ivanića razbesnela je ‘Delije’. No way is that a Serbian referee’s actual name! #fkcz https://t.co/sjxeg3HPov — Sam Street (@samstreetwrites) November 10, 2019 Благо ме боли у грудном кошу због овог састава… #fkcz — Угрувани пингвин