Ovo se mnogima neće svideti! Iran otkrio novo naftno polje: Čak 53 milijarde barela sirove nafte leži na jugu zemlje!

Kurir pre 2 sata

Predsednik Irana Hasan Rohani rekao je danas da je na jugu zemlje otkriveno novo nalazište nafte, koje prema procenama sadrži oko 53 milijarde barela sirove nafte.

Tako su dokazane iranske naftne rezerve dodatno povećane. Iran je do sada imao dokazane rezerve od oko 150 milijardi barela sirove nafte. Rohani je naveo da je naftno polje otkriveno u naftom bogatoj provinciji Huzestan. Iran President Hassan Rouhani says new oil field with 50 billion barrels found Read: https://t.co/oolWiUPnkz pic.twitter.com/1NDRkzMOeH — Times of India (@timesofindia) November 10, 2019 Predsednik je govor održao u pustinjskom gradu Jazd. Iranska