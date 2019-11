"Obama im slao ćebad": Pompeo: Dali smo Ukrajincima pravo oružje da se bore protiv Rusa

Blic pre 55 minuta | Srna

SAD su dale Ukrajini stvarno oružje kako bi mogla da se bori protiv Rusa, izjavio je američki državni sekretar Majkl Pompeo.

On je u intervjuu za televiziju Dablju-Si-Es-Si rekao da je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski želeo da osigura to da Rusija, kako je on rekao, ne može da nanese štetu narodu Ukrajine. "Zato smo narodu Ukrajine dali odbrambene oružane sisteme. Prethodna administracija nije htela to da učini i preferirala je da im šalje ćebad. Mi smo im dali stvarno oružje kako bi mogli da se bore protiv Rusa", istakao je Pompeo. Pompeo je naglasio da su SAD htele da se uvere da