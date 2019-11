Nadal: Stvarno me to pitate? Ovo je sr**e...

N1 Info pre 9 sati | Ivana Salapura

Rafael Nadal je u prvom kolu Završnog mastersa izgubio od Aleksandra Zvereva u samo dva seta. Pošto je sam istakao da nije imao zdravstvenih problema, novinari su pokušali da pronađu opravdanje za njegov poraz.

Na konferenciji za medije, Nadal je upitan je li potpuno koncentrisan na tenis s obzirom na to da se nedavno oženio. "Zaista me to pitate? Je li ovo neka šala", uzvratio je Rafa. Pošto je novinar potvrdio da je ozbiljan, španski teniser je nastavio: "Zaista sam iznenađen što me to pitate. Sa istom devojkom sam 15 godina, imam vrlo stabilan, normalan život. Nije bitno to što sada imam prsten na ruci. Hajde da nasatvimo dalje sa pitanjima, jer je ovo bilo sra**e".