Toplo, krajem dana kiša

NOVI SAD: Toplo za ovo doba godine uz umeren jugoistočni vetar i promenljivu oblačnost. Krajem dana je moguća kiša. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 14, a maksimalna 20 stepeni.

VOJVODINA: Vrlo toplo uz umeren do pojačan jugoistočni vetar. U južnom Banatu udari vetra do 100 km/h. Biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a krajem dana je moguća kiša. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 12, a maksimalna 20 stepeni. SRBIJA: Vrlo toplo uz umeren do pojačan jugoistočni vetar u Pomoravlju i Podunavlju. Biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a krajem dana je moguća kiša. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura