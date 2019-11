Deca „sve manje fizički aktivna“

Danas pre 1 sat | Piše: BBC News na srpskom

Nivo fizičke aktivnosti dece značajno opada tokom osnovne škole, pokazuje istraživanje.

Studija tima sa Univerziteta Bristol pokazuje da vreme koje deca uzrasta od šest do 11 godina provode aktivno, opada za 17 minuta na nedeljnom nivou iz godine u godinu. Istraživanje je pratilo fizičku aktivnost 2.132 deteta iz 57 škola širom jugozapada Engleske od 2012. do 2018. godine. Deca su nosila specijalne uređaje za merenje fizičke aktivnosti pet dana. To je omogućilo istraživačima da steknu tačnu sliku o tome koliko minuta dnevno su deca bila fizički