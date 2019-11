Građani Bihaća protestuju protiv migranata i poručuju im: "Idite kući!"

N1 Info pre 3 sata | N1 Beograd

Oko 300 građana Bihaća okupilo se ispred privremenog prihvatnog centra "Bira" poručujući migrantima da "Idu kući". Okupljeni grašani nose transparente "Go Home" (Idite kući), "Una is ours" (Una je naša), i "Free Bihać" (Free Bihać).

Kako javlja reporter N1 iz Bihaća, okupljeni meštani su poručili da su migranti već dovoljno dugo u tom gradu i Unsko-sanskom kantonu. Rekli su i da se već dve godine bore s migrantskom krizom, zbog čega im je, kako tvrde, onemogućen normalan život, a vlasti BiH i međunarodne organizacije za to vreme ništa nisu uradile da se situacija poboljša. Građani koji protestuju rekli su i da "ne mogu mirno da šetaju gradom", te da strahuju da bi migranti mogli "da im prenesu