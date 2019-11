Za ponos! Crvena zvezda osvojila bronzu u Ligi šampiona!

Blic sport pre 4 sata | Blicsport.rs

Džudisti Crvene zvezde su još jednom potvrdili kvalitet u elitnom klupskom društvu -Ligi šampiona.

Crveno-beli su u Portugalu, u gradu Odivelasu, na ovogodišnjem izdanju najjačeg klupskog takmičenja u meču za bronzu pobedili odličnu rusku ekipu Ratiboreca 3 2, čime su nastavili niz briljantnih rezultata na međunarodnoj sportskoj sceni. Ekipa u sastavu Strahinja Bunčić, Mihail Morohojev ( oba do 66 kg), Rustam Orujov, Aleksandar Rajčić (oba do 73 kg), Stefan Majdov, Milan Bunčić, Diminic Ressel ( svi do 81 kg), Dmitri Gerasimenko, Nemanja Majdov ( oba do 90 kg) i